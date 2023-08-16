شاهد بالصورة والفيديو.. عروس سودانية تغني لنفسها وتقدم فاصل من الرقص المثير مع الفنان عثمان بشة ومتابعون: (العروسة الفرفوشة رزق)





حصد مقطع فيديو متداول على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة آلاف المشاهدات بعد ساعات من نشره على السوشيال ميديا السودانية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول عروس سودانية وهي تتفاعل في ليلة زفافها خلال الحفل الذي أحياه الفنان الشاب عثمان بشة.

العروس تفاعلت مع أغنيات الفنان وقدمت فاصل من الرقص المثير معه قبل أن تغني لنفسها, جمهور مواقع التواصل أشاد بتفاعل العروس وفرحتها وكتب أحدهم: (العروسة الفرفوشة رزق).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين