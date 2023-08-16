عقار (المتمرد السابق) يحاول العودة إلى إصطفاف قديم.. حالياً إما مع الجنجويد أو مع السودان





عقار (المتمرد السابق) يحاول إعادتنا إلى إصطفاف قديم تجاوزه الزمن. الإصطفاف حالياً إما مع الجنجويد أو مع السودان.

من يكثرون الكلام عن الكيزان والفلول هم حلف المليشيا وقحت. وعقار يعزف الآن على نفس الوتر.

دعاية الحرب كلها قائمة على أنها حرب ضد الكيزان، هذا ما يردده تحالف قحت والجنجويد. إنت كنائب لرئيس مجلس السيادة تعود لنفس النغمة؟ السألك من الكيزان منو؟

مالك عقار دا لو ما الإسلاميين حسي كان شغال تحت حميدتي زيه وزي ود الفكي والتعايشي. جاي يتطاول على الإسلاميين في خطاب مفترض يؤسس لمرحلة بناء الدولة حسب كلامه؟

كلامه دا لن يمر مرور الكرام.

خطاب المتمرد السابق على الدولة السودانية مالك عقار خطاب غارق في لحظة ثورة ديسمبر الفاشلة. كرجل دولة يجب عليك الخروج من أفق ديسمبر ومعارضة نظام الإنقاذ والإسلاميين. إذا لم تخرج من هذا الإطار سوف تلحق برفيقك ياسر عرمان قريباً. إنت صدقت نفسك ولا شنو؟

حليم عباس

