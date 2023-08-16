



ما عدا حزب المؤتمر الوطني وواجهاته.

ما عدا حزب المؤتمر الوطني ولافتاته.

ما عدا حزب المؤتمر الوطني وواجهاته ولافتاته وحلفاءه.

صيغ مختلفة يستخدمها حلفاء المليشيا في قحت حينما يتكلمون عن العملية السياسية. طبعاً عبارة (ما عدا حزب المؤتمر الوطني) كان يستخدمها العساكر وأصدقائهم في قحت الأخرى. وكانت قحت-المليشيا ترفض هذا الطرح وتعتبر أي توسيع للمشاركة السياسية هو إغراق للعملية السياسية (كلام ليس له أي معنى سوى تبرير الإقصاء واحتكار السلطة).

بعد فشل الإنقلاب عادوا بدون أي خجل لتبني خطاب العساكر السابق (ما عدا المؤتمر الوطني) مع بعض الإضافات مثل واجهاته أحياناً وأحيانا واجهاته وحلفاءه. وهو طبعاً وصف مطاطي الغرض منه معروف.

ولكن من أعطى شلة الخونة هؤلاء حق المشاركة السياسية ابتداءً، بل من أعطاهم الأمان وحق العودة إلى السودان مرة أخرى لكي يتشرطوا فيمن يحق لهم المشاركة في مستقبل البلد السياسي ما بعد الحرب؟

مصيركم كخونة معلق بشخص واحد في رأس الجيش هو الفريق البرهان، إن تخلى عنكم أو غير رأيه أو تغير هو نفسه، وكل ذلك وارد، فلتبحثوا لكم عن طريقة تدخلون بها إلى أرض السودان أساساً، ناهيك عن الكلام أو المشاركة السياسية. مصيركم معلق برجل واحد، ولن يغني عنكم.

حليم عباس