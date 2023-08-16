من وصايا مالك عقار للفريق البرهان في ثالث أيام الحرب أن يضرب رأس الحيّة





• ما أكثر تجارب الإسلاميين مع عديد السياسيين الذين يتسيدون المشهد السياسي السوداني في سنواتنا العجاف هذه !!

• ومن هؤلاء السياسيين السيد مالك عقار !!

• ولأسباب تتعلق بطبيعة وسيناريوهات المعركة الوطنية الحالية للشعب السوداني ضد مليشيا وشياطين التمرد فإن الإسلاميين سيمسكون لسانهم ومدفعيتهم عن السيد مالك عقار إير حتي وقتٍ آخر ..فلكل مقامٍ مقال !!

• هذا ليس وقت الترّهات والمعارك الإعلامية مع مالك عقار وغيره من عواجيز السياسيين وقادة الحركات المسلحة الذين كشفت الحرب الحالية قدراتهم العسكرية والسياسية..وكثرة الشرح تفسد متون الحديث!!

• من وصايا مالك عقار الصارمة للفريق البرهان في ثالث أيام الحرب أن يضرب رأس الحيّة ..أن يضرب رأس الحية ..أن يضرب رأس الحية ..

• الإسلاميون لايحتاجون لنصيحة من عقار لأنهم مشغولون بقضية مابعد رأس الحية .. والإسلاميون لن يتوقفوا كثيراً عند تصريحات عقار .. المطلوب من نائب رئيس مجلس السيادة أن يركز علي مابين يديه من مشاكل وقضايا ويترك الإسلاميين لأنهم أدري بنقاط قوتهم وضعفهم من الآخرين ..

• قضية السودان اليوم أكبر من طريقة تفكير ومقدرات مالك عقار ورئيسه المباشر !!

• ومع هذا فإن السودانيين جميعاً يتجهون بكلياتهم لحسم معركة الكرامة وطي صفحة الحرب التي أدخلنا فيها كثيرون لابد من محاسبتهم محاسبة تاريخية عقب نهاية هذه الحرب ومن بين من تجب محاسبتهم مالك عقار نفسه !!

• ليتك تركز ياعقار علي مابين يديك وتترك الحديث علي طريقة الفاقد السياسي الذي أفرزته الثورة المصنوعة !!

عبد الماجد عبد الحميد

