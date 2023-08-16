هل تتخيلون ان إيجارات البيوت في ولايات السودان وصلت من 50 الف في الشهر الى مليون جنيه





انتو ما بتخافوا الله ؟!!!!!

بعض البشر عديمي الانسانية يسعدهم اشتداد الازمات، لا يهتز لهم طرف ولا يهتز لهم ضمير عندما يعاني غيرهم. بل يتمنون استمرار المعانات طالما كانت لهم منفعة من تلك المعاناة، وبعد ذلك يتحدثون عن سبب الحرب والمعاناة وليه ربنا ابتلانا بالحرب ده ؟!!!

هل تتخيلون ان بعض البيوت في الولايات الاجارات وصلت من 50 الف جنيه في الشهر الى مليون جنيه، بيت من الطين لم يكن احد يسكن فيه إلا مرغما يتمنون فيه ما يشاءون!!!!

بل ووصل الامر في بعض المدن الى ان يرفضون ان يؤجروا بيوتهم الا بالدولار !!! يتاجرون بمعاناة وحوجة غيرهم، بعد أن تجردت مشاعرهم من الرحمة و نفوسهم من الإنسانية ليجمعوا الاموال ويكدسوها على حساب حاجة الناس للسكن والمأوى !!!!! ن

حن لا نقول لهم ان يجعلوا بيوتهم سبيل ويسكنوا الناس بلا مقابل، لان بعض الاسر يعيش على اجار هذه البيوت، ويعولون به قوت اطفالهم، ولكن نقول لهم اجعلوها ميسرة وربنا سيبارك لكم في مالكم القليل، لانه لابديل أمام الناس الا ان يدفعوا مبالغ فوق طاقتهم بحثا عن الامن لهم ولأطفالهم.

ما الذي ستفعله لو ربنا سبحانه وتعالى جعل ايضا مدينتك ايضا غير آمنة مثل الخرطوم ؟!!!! الا تتخيل انك قد تكونوا مكانهم وستذهبون الى مكان اخر ويطلبوا منك الايجار بالدولار او تعيش في الشارع مع والدتك الكبيرة في السن واطفالك؟!!!!

ويلقوها من وين والا من وين ؟!! من زيادة الاسعار والسلع الغذائية الاساسية ام من نار الاغتراب من بيوتهم ؟!!!

بإذن الله سيكشف الله هذه الغمة بدعوة من القلب من رجل صالح او امرأة صالحة، بعز عزيز او بذل ذليل، و سيسألكم الله في هذه الغمة والكربة في يوم من الايام ومن دعوات تخرج من قلوب موجعة لهؤلاء المحتاجين. و(لمن يجي الخريف اللواري بتقيف)، و(كراع البقر جيابة). وأفعل ما شئت وكما تدين تدان!!!! اللهم هل بلغت اللهم فأشهد !!!

د. عنتر حسن

