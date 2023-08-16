رأي ومقالات

مهمة التعايشي الان.. ينقل القوى المدنية إلى الجهر بخطة حميدتي شيئا فشيئا لحد ما يوديهم ورا مصنع الكراسي

2023/08/16
محمد حسن التعايشي

ليه التعايشي هو المثقف الاقطاعي لحميدتي :
. شايف الانتهاكات في مناطق سيطرة المليشيا مجرد حملة تشويه كيزانية واستخبارتية وتلك التي مارسها الدعم السريع في السابق في دارفور ” دي أكبر مرافعة للكيزان طبعا لكن هو غبي ما عارف”

. شايف انو الدعم السريع من جهة والقوى المدنية من جهة تبدأ تخت رؤية مستقبلية للجيش الجديد

. شايف انو الدعم السريع فرصة لتجاوز تشوهات دولة ٥٦ وفرصة للتأسيس من جديد اذا حافظ الدعم السريع على مساره ” طبعا اكيد قصد مسار احتلال البيوت والانتهاكات ”

مهمة التعايشي الان ينقل القوى المدنية إلى الجهر بخطة حميدتي شيئا فشيئا لحد ما يوديهم ورا مصنع الكراسي وإلى الأبد، وتفارق شعارات ديسمبر إلى الأبد
* المثقف الاقطاعي هو مثقف عدادات وسمسار قضايا عامة

جهاد حسين
جهاد حسين

مواضيع مهمة

علاج الحمى في الطب النبوي           مشكلة مص الإصبع          التفاح الأخضر .. فوائد

الضغط في العمل              كيف نتناول الكزبرة؟                ميكب خدود البشرة الداكنة

2023/08/16