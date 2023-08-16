



ليه التعايشي هو المثقف الاقطاعي لحميدتي :

. شايف الانتهاكات في مناطق سيطرة المليشيا مجرد حملة تشويه كيزانية واستخبارتية وتلك التي مارسها الدعم السريع في السابق في دارفور ” دي أكبر مرافعة للكيزان طبعا لكن هو غبي ما عارف”

. شايف انو الدعم السريع من جهة والقوى المدنية من جهة تبدأ تخت رؤية مستقبلية للجيش الجديد

. شايف انو الدعم السريع فرصة لتجاوز تشوهات دولة ٥٦ وفرصة للتأسيس من جديد اذا حافظ الدعم السريع على مساره ” طبعا اكيد قصد مسار احتلال البيوت والانتهاكات ”

مهمة التعايشي الان ينقل القوى المدنية إلى الجهر بخطة حميدتي شيئا فشيئا لحد ما يوديهم ورا مصنع الكراسي وإلى الأبد، وتفارق شعارات ديسمبر إلى الأبد

* المثقف الاقطاعي هو مثقف عدادات وسمسار قضايا عامة

جهاد حسين

