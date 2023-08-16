هل هناك اتفاق سري جرى بين البرهان وحميدتي، بموجبه يسحب الثاني قواته من الخرطوم، مقابل أن يبل الأول الكيزان؟





مالك عقار تحدث عن ما يسمى بإنهاء الحرب او خريطة طريق تبدأ بوقف الحرب.

واربط كلامه مع عبارة البرهان بإنهاء التمرد قريبا جدا. أي اتفاق سري جرى بين البرهان وحميدتي، بموجبه يسحب حميدتي قواته من الخرطوم، مقابل أن يبل البرهان الكيزان. وهذا كان واضحا بعبارة مالك عقار بان ينتقد المؤتمر الوطني تجربته، وبوصف أفكاره بعبارة “بالبضاعة المنتهية الصلاحية”

وبل الثقة التي ذكر فيها مالك عقار أن هذه الحرب ستنتهي بالمفاوضات. مالك عقار كمتمرد قديم يمكن أن يكون واسطة خير بين البرهان وحميدتي. وغضب البعض من البرهان ربما هو بسبب هذه الصفقة التي تعقد بين البرهان والدعم السريع وراء الكواليس.

طلال الطيب

