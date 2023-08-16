رأي ومقالات

عائشة الماجدي: مليشيا الدعم السريع أطلقت سراح أسرى “كاب الجداد” مقابل 20 مليون جنيه

2023/08/16
عائشة الماجدي
عائشة الماجدي

علمت أن مليشيا الدعم السريع قد أطلقت سراح أهلنا المواطنيين العزل الأسرى عندهم وهم عددهم سبعة أسري من ولاية الجزيرة
( كاب الجداد ) مقابل دفع 20 مليون جنيه …

يبدو أن الحرب دي رغم الوجع الفيها ورتنا أن هؤلاء الجنجويد الذين كانوا بيننا يضمروا لنا كل هذا الحقد بل أن الحرب رجعتهم لمهنتهم الأساسية ( القتل والنهب والسرقة ) ….

وبهذه التصرفات المريضة ثبت للكل أن مليشيا الدعم السريع قد هزمت تمامًا وأنكسرت شوكتها وتحولت لشبكات أجرام وجمع غنيمة بكل الطرق الوحشية …
نحمد للجيش أنه فكك وكسر وأظهر لنا حقيقية هذه المليشيا
من الغدر والخيانة والإرتزاق…

وطالما تحولوا الي نيقرز معناها قوتهم إنتهت وبدوا في جمع الغنيمة …
عائشة الماجدي

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