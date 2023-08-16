رأي ومقالات
عائشة الماجدي: مليشيا الدعم السريع أطلقت سراح أسرى “كاب الجداد” مقابل 20 مليون جنيه
علمت أن مليشيا الدعم السريع قد أطلقت سراح أهلنا المواطنيين العزل الأسرى عندهم وهم عددهم سبعة أسري من ولاية الجزيرة
( كاب الجداد ) مقابل دفع 20 مليون جنيه …
يبدو أن الحرب دي رغم الوجع الفيها ورتنا أن هؤلاء الجنجويد الذين كانوا بيننا يضمروا لنا كل هذا الحقد بل أن الحرب رجعتهم لمهنتهم الأساسية ( القتل والنهب والسرقة ) ….
وبهذه التصرفات المريضة ثبت للكل أن مليشيا الدعم السريع قد هزمت تمامًا وأنكسرت شوكتها وتحولت لشبكات أجرام وجمع غنيمة بكل الطرق الوحشية …
نحمد للجيش أنه فكك وكسر وأظهر لنا حقيقية هذه المليشيا
من الغدر والخيانة والإرتزاق…
وطالما تحولوا الي نيقرز معناها قوتهم إنتهت وبدوا في جمع الغنيمة …
عائشة الماجدي
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