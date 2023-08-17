التحية للهجانة السودانية





الهجانة السودانية هي أصل الجيش السوداني فقد أسست في أيام حكم محمد على باشا وأبنائه الخديوية في السودان المشتهر بالتركية السابقة.

وكانت تتكون من صباط وجنود سودانيين وعملت في السودان لترسيخ حكم الخديوي وعملت في مصر حرسا للحدود وكان أغلبها من ضباط وجنود سودانيين وكذلك استعان الاردن وفلسطين بخبرة الهجانة السودانيين من راكبة الأبل لحراسة الحدود

ولا يزال أحفادهم هناك في الاردن وفلسطين والسعودية..

أعيدوا الإعتبار للهجانه فهم حرس البادية وحرس الحدود وخير معين في ضبط الهجرة غير الشرعية العابرة والماكثة. تحية متجددة لضباط وجنود الهجانة وتحية للجيش في عيده المجيد والتحية للهجانة فقد أذاقوا الجنجويد من بأسهم الشديد.

أمين حسن عمر

