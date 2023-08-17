



دا من بيان القحاطة بعد اجتماعهم في أديس اليوم، بالله بس أقرا الفقرة أدناه وشوف قدر التدليس والتضليل والتفاهة الغارقة فيها القوى دي، الناس ديل مصرين يثبتوا إنهم أتفه مجتمع سياسي مرا على تاريخ السودان..

زي ما قلنا قبل كدا مواصلين في نهجهم الجبان المفضوح، في بداية الحرب تجاهل تام لجرائم الأوباش على ما فيها من فظاعة، ولما الخواجات بدوا يدينوا جرائم الأوباش تنبأنا إنو التافهين ديل حيضبطوا الموجة، فبدوا فعلا بالإدانة لكن مع الحذر إنو ما يدينوا الأوباش براهم، لازم يدخلوا معاهم القوات المسلحة بالحق أو بالباطل، والغرض كل الغرض تخفيف الضغط عن الأوباش..

شوف الكلام التحت دا، جرائم القتل والسلب والنهب واحتلال البيوت واضحة وثابتة عمدا من قبل الأوباش، نهج معروف لا شك فيه، لكن بالله ما المقصود بجرائم القتل المنسوبة للقوات المسلحة? هل القوات المسلحة قاعدة تثبت المدنيين في الارتكازات مثلا وتقتلهم? هل بتقتحم بيوت المدنيين وبتقتل البقاوم?

وواضح إنو الطيران دا حارق التافهين ديل لأنو بفطس في حلفاءهم الأوباش، السؤال هنا هل الجيش قاعد يضرب بيوت المدنيين بشكل متعمد ولا بنتكلم عن خطأ في الأهداف? هل بضرب بيوت مدنيين مأهولة بمدنيين ولا مأهولة بالأوباش? ولو قالوا بضرب بيوت مدنيين مأهولة بالمدنيين وبشكل منهجي بنسأل هل المدنيين ديل اتمردوا على الجيش عشان يضربهم بالطيران? بضرب ناس ما اتمردوا عليو ليه? جنا مثلا? ومن أين لكم أيها التافهون إنو الطيران بضرب بيوت المدنيين المأهولة بالمدنيين? هل عندكم لجان تقصي? لو بتتكلموا عن شهادات على الأرض ففي برضو شهادات بتقول إنو حدثت أخطاء نادرة جدًا لقصف جوي أصيب فيو مدنيين ودا أمر في الحروب مفهوم تماما، وإنو أن أغلب إدعاءات قصف البيوت بالطيران هي كذب، وإنو الأوباش هم البقصفوا البيوت دي بالتزامن مع تحليق الطيران، ليه نصدق مصادركم ونكذب مصادر غيركم?

أما في موضوع الاعتقالات التعسفية، لو كان في فعلا نهج لاعتقالات كان طلعتوا إنتوا من البلد دي? كان في واحد من الخونة اللافين الآن فضل لافي لسة في السودان? وليه نسيتوا مئات المواطنيين المعتقلين من قبل الأوباش وبشهادات ناس كانوا معاكم في الحرية والتغيير ومن كبار كوادركم?

ولو جينا لحكاية النظام البائد وحماية فعالياته والكلام الفاضي البتلهوس بيو الحرية والتغيير أغلب الشعب السوداني بقى فاهم إنو دا استهبال وصرف أنظار عن العدو الماثل، محاولات بائسة خائبة بتدل فقط على مدى عزلتكم، أنزلوا ببياناتكم دي الشارع وأقروها على الملأ ولو في مناطق تواجد الأوباش، عشان تعرفوا مدى الاستحقار البكنها ليكم عموم الشعب. فلول قال!

هشام أحمد شمس الدين

