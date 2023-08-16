



السيد (عقار) … الرجفة شنو؟

بقلم/صبري محمد علي (العيكورة)

خاص ب [متاريس] السيد مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة (المعين) قد ادلى بتصريح اعاده متمرداً كما كان !

حقيقة لا اعلم اهذا هو رأي عقار في الاسلاميين ام رأي (عمو بوبو) ام رأي الدويلة التى ساءها هذا الالتفاف والتعاضد الشعبي حول القوات المسلحة

المهم يا صاحبي

كلام السيد مالك يحتمل كل التفسيرات

قطعاً يُفترض في السيد عقار ان يكون نائبا لكل السودانيين ولقد ظللنا نتابعه منذ قرار (عمو) البرهان بتعينة نائبا له واشرنا الى عثراته

وطالبنا الناس عبر كتاباتنا ان (تصبر عليهو) بإعتباره حديث عهد بالسياسة وكده

وانه افضل السيئين المتاحين امام البرهان المشغول بالحرب

وفعلا ….

بدأ الرجل يتحسن قليلا قليلا وخطوة خطوة شعرنا ان الرجل به (شيئا) من الوطنية التي تدعو للإطمئنان او

(حاجة بالشكل ده) .

(طيب) نعود لتصريح السيد النائب اليوم والذي بثه التلفزيون الرسمي

السيد (كيمو) …

الذي (سكاهو) البشير جارياً حتى ادخله (جوبا) عندما تمرد على المركز وهو حاكماً لاقليم النيل الازرق يوم ذاك

قال شنو ….

قال (ما معناتو) …

إن حكومة السودان وقواتها النظامية ستتعامل بحسم مع قادة النظام السابق الذين هربوا من السجون !

السيد مالك …

(إنتا) واعي ؟ واللا …..!

عن اى هروب تتحدث و انت تعلم جيدأ ان الظرف الذي جعل سلطات السجن تعلن عن عجزها عن توفير الامن والاعاشة لكل السجناء وسمحت لهم بالذهاب لذوييهم هو ما اخرجهم اسوة بغيرهم !

وإلا فقل لي عن واحداً منهم غادر السودان هروبا كما غادرته انت يوم ذاك !

مثل هؤلاء ياسيدي ….

لن يهربوا فعليك ان (تفرك عينيك) جيداً انت ومن اوحى اليك هذا الحديث الغير منصف و ان تعيد تأمل المشهد العسكري الان من يؤاذر ويحارب جنبا الي جنب مع قواته المسلحة في حين آثرت حركتكم السلامة و النجاة

وحتى انتم عندما تم تكليفكم لم تكونوا بالسودان فقد آثرتم الهروب مع النازحين ل(جوبا) او كينيا لا أذكر تحديداً

يا سيدي ….

لا تتحدثوا عن الرجال إن لم تكونوا مثلهم .

نقطة سطر جديد

السيد النائب قال …

إن رسالتي للمؤتمر الوطني هي …

لن تستطيعوا ان تستغلوا (فوضي) ما بعد (١٤) ابريل للعودة

وقال …

إحفظوا بضاعتكم فإنها منتهية الصلاحية .

يا سلااااااام ياخ

حقيقة الاختشوا ماتوا ..

السيد النائب يسمي حرب الكرامة التي يخوضها الشعب خلف جيشه بالفوضى !

بالله (مش ده) ياهو ….

بيت المحجوب الذي قال فيه

هذا زمانك يا مهازل فامرحي قد عُد كلب الصيد في الفرسان

يا سيدي ….

لا انتم ولا غيركم له الحق في ان يتحدث عن (الكيزان)

عشان (اجيك) من الاخر كده

فمن يملك الكلام الحصري

هو القضاء والصندوق فقط

فمن يدري ….

فلربما سيعيد التاريخ دورته مرة اخرى و بإرادة هذا الشعب الصابر

ولربما (ستجري) أنت ذات (الجرية) هروباً نحو (جوبا) يوما ما

اقول لربما يا سيدي

(إحذروا الورق المدسوس والاملاء في القول)

فقد اهلك من كان قبلكم ! فاهمني؟

فلا تستعجلوا فالقرار لم يعُد قرار مجلس سيادة بقدر ما هو قرار شعب .

و اخيراً …

انصحكم يا سيدي ان …

تبتعدوا عن السياسة ما استطعتم فأنتم اليوم رجل دولة اسمها السودان .

فأنزع عنك لباس التمرد ولو مؤقتاً .

و (كُلُو ملحوق)

بقلم/صبري محمد علي (العيكورة)

خاص ب [متاريس]