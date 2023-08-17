القوات المسلحة بعد الإنتصارات الكبيرة التي حققتها على المليشيا تحتاج لتفعيل تكتيك تعزيز الإنتصار





ضمن تكتيكات الجيوش في المعارك الممرحلة أنها بعد تحقيق النصر في كل معركة تخوضها تتقدم عدة كيلومترات لتعقب العدو و منعه من إلتقاط أنفاسه و تنظيم صفوفه .

ولقد تعلمنا هذه التكتيك من قواتنا المسلحة في حرب الجنوب ، و تعلمنا منها تكتيك الوثبات الذي يعني أن تصل إلى هدفك عبر عدة مراحل ( وثبة وثبة ) و تعلمنا أيضاً تكتيك الإلتفاف و الذي يعني أن تأتي للعدو من حيث لا يتوقعك و في الغالب أن تأتيه من خلفه .

قواتنا المسلحة الباسلة و بعد الإنتصارات الكبيرة التي حققتها على المليشيا تحتاج لتفعيل تكتيك تعزيز الإنتصار و ذلك عبر إتخاذ عدة خطوات و إجراءات تتمثل في الآتي :

– تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة رشيقة تتركز مهامها الرئسية في إدارة الأزمة و الإصلاح الإقتصادي و إعادة إعمار ما دمرته الحرب .

– تفعيل قانون قوات الإحتياط و تنظيمها و فتح مزيد من معسكرات التدريب و الإعداد لكل قادر على حمل السلاح لإرهاب و ردع كل من تسول له نفسه التفكير في المساس بأمن البلاد من قوى الشر في الداخل أو الخارج .

– الإستمرار في خطط تطوير القوات المسلحة و القوت النظامية الأخرى وصولا لأعلى درجات الإحترافية و القدرة على مواجهة مهددات الأمن القومي .

– إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعلان المليشيا و حلفاءها جماعات إرهابية و مخاطبة دول العالم و المنظمات الدولية لتصنيفها منظمات إرهابية .

– عزل و حظر نشاط أي أحزاب سياسية أو تنظيمات مدنية شاركت أو ساندت او دعمت أو أيدت المليشيا .

– فضح الدول التي دعمت و مولت و سلحت المليشيا و اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية المناسبة تجاهها و تقديم شكاوى ضدها لدى مجلس الأمن الدولي و المنظمات الإقليمية .

– حسم الطابور الخامس أفرادا و جماعات .

– تحسين أوضاع القوات المسلحة و القوات النظامية الأخرى .

هذه الخطوات و الإجراءات تعتبر ضرورية و ملحة لتعزيز إنتصارات القوات المسلحة و بغيرها سيتأخر النصر النهائي على المليشيا و أعوانها .

الله أكبر و النصر لقواتنا و لشعبنا

الله أكبر و العزة للسودان و الخزي و العار للمليشيا و داعميها في الداخل و الخارج



السفير/ حاج ماجد سوار

14 أغسطس 2023