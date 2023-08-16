شاهد بالفيديو.. طفل سوداني يصور إعلان للترويج لفنان (عندك عرس أو بكاء أو طهور جيب الفنان دا) ويطالب بحقه كاملاً مقابل الدعاية والمشاهدات





انتزع طفل سوداني ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد قام الطفل بالترويج والدعاية للفنان الشاب وائل سنار في حضور الفنان, وقال في ترويجه (عندك عرس أو بكاء أو طهور جيب الفنان وائل سنار).

وطلب الطفل بعد نهاية التصوير من الفنان منحه حقه كاملاً مقابل الإعلان الذي صوره له والذي بلغ 3 ألف جنيه سوداني, أو محاسبته بعدد مشاهدات المقطع على “تيك توك”.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين