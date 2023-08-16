شاهد بالفيديو.. بعد الحرب وتوقف “العدادات”و “النقطة”.. الفنانة إيمان الشريف تتجه للغناء داخل “كافيه” بدبي





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حديث للفنانة الشهيرة إيمان الشريف ظهرت من خلاله وهي تشارك مطربة في الغناء.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهرت إيمان وهي تقف مع المطربة وتردد معها أغنية “الليلة بالليل نمشي شارع النيل” داخل كافيه بمدينة دبي.

جمهور مواقع التواصل ومتداولوا المقطع سخروا من ظهور الفنانة الشهيرة داخل كافيه بالإمارات وكتب أحدهم (ايمان الشريف تلچأ للغناء في “كافيهات” دبي بعد الحرب اللي أوقفت ( العدادات) و ( النقطه).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين