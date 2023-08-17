الشواني: انزعج القحاتة من حديث مالك عقار انزعاجاً كبيرا





كما قلت بالأمس فإن انزعاج القحاتة من حديث مالك عقار انزعاج كبير ولم يتحملوا الصمت فسارع بعضهم للرد، ولم يكن الرد موضوعيا بل أقرب لمنافسة كلامية فارغة، لكنه كشف وأكد الانزعاج. فلماذا كل ذلك؟

السبب أن مشكلة قحت الأساسية هي مع الجيش وهدفها الرئيس هزيمته أو اضعافه، ثم إن مرتكز خطابها الأساسي والمطابق للمليشيا يرتكز على الكيزان والمؤتمر الوطني. فجاء مالك عقار وقدم تركيب بسيط وواضح: يقف مع الجيش بوضوح ويقول الشيء الذي تكرهه قحت والجنجويد: لا وجود لتشكيل عسكري خارج القوات المسلحة السودانية. وفي ذات الوقت وجه خطاب تجاه المؤتمر الوطني والكيزان وضرب مرتكز القحاتة الوحيد.

الأمر ببساطة هو: القحاتة يحملون عداء عميق ومتجذر للقوات المسلحة السودانية ولا يتحملون كل من يقف معها مهما كانت أفكاره وتنظيمه.

هشام عثمان الشواني