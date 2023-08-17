



ما الذي يريده المتمرد السابق عقار من الكيزان وهم يشاهدون الجنجويد يستبيحون البلد؟

هل يريدهم أن يجلسوا ليراجعوا تحربتهم بينما الجنجويد وحلفاءهم يسيطرون على السودان؟

لم يفعل الكيزان بمختلف أطيافهم منذ 15 أبريل أكثر من التصدي للمليشيا ضمن صفوف السودانيين بل في مقدمتها كأكبر حائط صد ضد مخططات التآمر على الدولة وسيادتها وكرامة شعبها.

لماذا ينزعج المتمرد السابق من ذلك؟ هل تذكره انتفاضة الكيزان بطرده وهروبه من الدمازين بعد الانفصال وهيامه بين أثيوبيا وكينيا وجنوب السودان (مثلما هو حال القحاتة اليوم) قبل أن يعيده العساكر باتفاق جوبا الأخير إلى السودان ويمنحوه منصباً في مجلس السيادة؟

معركة الشعب السوداني الآن وفي مقدمتهم الكيزان هي دحر وسحق مليشيا الدعم السريع وإنهاء وجودها إلى الأبد. فلمصحة من يعمل المتمرد السابق إلى إعادة تقسيم الكتلة الوطنية المساندة للجيش إلى كيزان وما كيزان؟

إذا كان الجيش جاد في معركته ضد مليشيا الدعم السريع فيجب عليه عدم السماح بإثارة الإنقسام داخل المعسكر الداعم للجيش وللاستنفار في مواجهة المليشيا وقفل هذا الباب نهائياً. ما يفعله مالك عقار بقصد أو بدونه هو خلق إنقسام في الصف الوطني لن يخدم سوى المليشيا وحلفاءها، ولا يفيد الشعب السوداني بشيء في معركته الأساسية.

حليم عباس