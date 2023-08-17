ام وضاح: يا سعادة الفريق أول البرهان حتى الآن نضبط أنفسنا حتى لانشق الصف الوطني





على القائد العام الفريق أول عبدالفتاح البرهان أن يعرف أن عموم الشارع السوداني خياره أن تنتهي هذه الحرب بإنتصار القوات المسلحة..

أي محاولات للتواصل مع قحت تعني التواصل مع العدو مليشيا الدعم السريع..

أي تفاهمات سياسية معلنة أو بالدس هي تأجيل وتأخير لسير المعركة ولتقدم الجيش..

يا سعادة الفريق أول البرهان حتى الآن نضبط أنفسنا حتى لانشق الصف الوطني..

فلا تختبرنا أكثر من ذلك..

#ام_وضاح