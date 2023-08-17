د. عنتر حسن: وأين البرهان؟!!





ما حدث في كاب الجداد ممكن يحصل في اي قرية ومدينة في اي ولاية !!!

كاب الجداد هي مدينة صغيرة في الجزء الشمالي الغربي لمشروع الجزيرة، محلية المسيد ود عيسى وتتبع لمحافظة الكاملين، تبعد جنوب الخرطوم على شارع جبل اولياء جنوبا حوالي 64 كلم، دخل فيها أفراد من الدعم السريع بمواتر جهارا نهارا ويريدون اخذ عربة (بوكس) من مواطن من كاب الجداد

ولا ندري لماذا هذه السيارة هي غاية مراد الجنجويد!!! قام اهالي المنطقة بقتل فرد منهم، وحرق الموتر، وبعد مرور ساعات من الحدث عاد الجنجويد للانتقام من فردهم بعدد تقريبا ثمانية عربات تاتشر فقط من القوة، حسب الروايات ودخلت قسم شرطة كاب الجداد وقامت بضرب نار عشوائي في المنطقة، وطوقوا المدينة واقتحموا مسجدا في حي الناظر اثناء صلاة العشاء واصيب مواطن يدعى حسب الرسول قسم الخالق سائق لوري وهو مواطن عادي كان خارجا من المسجد ولا علاقة له بالسياسة.

واسروا عدد من المواطنين، وجاءت بعد كل هذه الاحداث والفوضى، قوة من الجيش واستتب الامن في القرية!!! والسؤال كيف ذهب الدعم السريع حتي كاب الجداد بكل حرية ويذهبون لارغام الناس على تسليم عرباتهم لهم ؟!!!

أين الولاية وامن الولاية ؟!! واين نقاط التفتيش؟!! واين استخبارات الولاية،

واين الطيران وقوة بعربات تتحرك وتعود بعد المغرب مرة اخرى وتروع المواطنين؟!! اين الجيش في الولاية من بداية الاحداث؟!

واين المستنفرين للدفاع عن انفسهم ؟!! واين البرهان؟!! هنالك حلقة مفقودة بين كل هؤلاء يجعلك تخشى ان كل قرى ومدن السودان يمكن ان تستباح في اي لحظة!!

د. عنتر حسن