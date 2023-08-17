



ننتقد أوجه القصور ولا نشكك ولا نُخوّن ولا ندعم مصطلح (فك اللجام)؛ بل نستهجنه، لأنه يطعن في كفاءة ووطنية قادة الجيش..

وجود (اللجام) هو ما يميز الجيش المهني المنضبط عن المليشيا المجرمة لأنه يعني الانضباط الشديد ويدل على الاحترام التام للتراتبية العسكرية والانصياع الكامل للتعليمات..

حتى ولو لم تعجب الضباط والجنود.. جيش بلا لجام يتحول إلى مليشيا مجرمة تشبه الدعم الصريع.

مزمل أبو القاسم

