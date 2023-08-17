



‏نحن في حالة حرب مصيرية “أن نكون أو لا نكون”، ويجب أن لا نرضي أي طرف خارجي أو داخلي خصماً على وحدة بلادنا ومصالح شعبنا.



‏نتوحد حتى نهزم أعداء السودان ونفصل بعدها في خلافاتنا الداخلية عبر صناديق الانتخابات بعد أن نتأكد تماماً من نظافة بلادنا من المرتزقة، والخونة، والعملاء وخدام أجندات الخارج.

‏كما يجب أن لا نخشى أحداً “مهما كان حجمه وإمكانياته”!.

خالد علي الاعيسر