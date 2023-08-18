محمد أزهري: عيسى موسى!





ابتكرت لنفسي طقوس خاصة لإنجاز مهام صحافية لصالح قناة فضائية خارجية، (عضم) المادة فيها (الفيديو) في منطقة يسيطر عليها الدعم السريع بل تقع في حوزته تماماً، وبالتالي التصوير عبر الهاتف يحيلك إلى هدف مباح للقنص أو الإعتقال بذريعة (مستخبر) ولاحقاً ربما تفقد حياتك بهذه التهمة.

كنت أرتدي ثياب بمقاسات كبيرة يطلق عليها عند الشباب (عيسى موسى) لا أعرف إستدلالات هذه التسمية لكنهم يطلقونها على من يرتدي ثباب أكبر منه – أحرص على الإنتعال بالسفنجة بحثت عن ماركة (أبو حمامة) ولم أجدها – أنزع الساعة حتى لا تدل على أنني أعمل بالتواقيت والأزمان لأن الساعة عند العسكريين تشير إلى (الضبط والربط) ويكون أمرها جلل عندما تكون (ساعة الصفر) – ألبس (ترينق) أسفل البنطال أخنقه بشريط كهرباء أسود مع أعلى (عضم الشيطان) ثم ألقي عليه الهاتف ولا أخرجه إلا عند لحظة تصوير الهدف عبر فتحة مع (الساق) – كنت أخرج من (الحِلة) على هيئة (عوير) نحتت سيور السفنجة رقم سبعة أو ثمانية على ظهر قدميه مع العرق والغبار – (أقرأ الرقم صحيح على هذا النحو من حيث تراني) – ذات مرة شعرت بخطورة الموقف فجلست مع بائعة شاي دون تحية قبل أن أطلبها باغتتني بكوب شاي أظنها أسرت في نفسها (المؤمن مصاب).

أنجزت كثير من المهام بتلك الهيئة، بفضل الله عبرت متاهات ومذالق عديدة في الإرتكازات، أظن أن (عيسى موسى) كان هو العامل الحاسم في تلك اللحظات المفصلية لأن الصحافة نفسها كانت عندهم جريمة كبرى.

ذات يوم كُلفت بتغطية المرافق الطبية المتوقفة عن الخدمة، في منطقة أبو سعد، هذه المرة تخليت عن طقوسي المبتكرة وقلت (دا إستوهام مني ساي)، ارتديت أخر ما اشتريته من أزياء قبل الحرب مع الساعة – وصلت محطة الركشات توهطت داخل واحدة، كحلني سائقها ثم قال (يا حبيبنا إذا واصل الشقلة يا ترجع تغير هدومك دي يا تشوف ركشة تانية، لأن شكلك دا شكل ضابط ياخوي نحن عندنا وليدات ما تجهجهنا معاك بجغمونا في أول إرتكاز بسببك) –

تفهمت موقفه وتجاوزته إلى أخرى، وصلت مقصودي وأنجزت مهمتي، أخفيت هاتفي – أول إرتكاز وأنا عائد اختارني جندي يبدو دون العشرين أنزلني من الركشة منتصف الزلط وبمجرد استجوابي أسرع إلينا جندي أخر يشعل سيجارة برنجي، نفخ دخانها إلى أعلى حتى كادت نظارته السوداء أن تسقط خلف رأسه، وهو يتفرسني – قال لزميله (الوهمي دا خلي كدي شوف سواق الركشة دا شكلو ما شكل أبلداي عليك الله ويقصد عسكري جيش)، فإنصرفا عني وهما يرددان أنزل أنزل يازول-

عدت إلى المنزل وبحثت أسفل الدولاب عن مزيد من الأقمصة بمقاس الناموسية وبناطلين الزمن الجميل أو إختصاراً (عيسى موسى).

محمد أزهري

15/8/2023