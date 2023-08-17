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“من الليلة اسمي نوسه البلبوسة” – قصة الدعامة مع شابة كتبت ليهم عبارة استفزتهم

2023/08/17
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الدعم السريع

يسير الصراع الإعلامي على شبكات التواصل الاجتماعي جنباً إلى جنب مع الصراع داخل ميدان القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع “المتمردة”.

نشرت إحدى الصفحات المناصرة للدعم السريع صورة تجمع عدداً من أفراد القوات، وسارع العديد من المعلقين – داعمين ورافضين – للتعليق على الصورة، ومن ضمن من علقوا عليها كانت صانعة المحتوى “إيناس الوليد”، حيث كتبت تعليق “بل بس”، لتقوم إدارة الصفحة المعنية بالرد عليها: ” بل بس يا بلبوسة”. لتعود صاحبة التعليق وتقول لرواد شبكات التواصل الاجتماعي “من الليلة اسمي نوسه البلبوسة”.

شاهد الصور والتفاصيل من هنا:

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رصد وتحرير – “النيلين”

 

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