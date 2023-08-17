مقترح لإقامة عمارة الذهب بمدني





إستمعت اللجنة الإقتصادية بوزارة المالية الإقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة في إجتماعها صباح اليوم برئاسة الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك مدير عام وزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة الوزير المكلف لمقترح من أعضاء شعبة التعدين الأهلي برئاسة الأستاذ صابر للمقترح الرامي لإقامة عمارة الذهب بمدني حيث قدم رئيس الوفد شرحاً مفصلا حول المشروع والجدوي الإقتصادية التي تعود علي الجزيرة.

وقال رئيس الوفد إن ولاية الجزيرة ظلت دوماً تحمل علي عاتقها هموم السودان الإقتصادية مضيفاً أن وجود عمارة للذهب بالولاية سيدفع بالإقتصاد ويقود لقيام بورصة عالمية للذهب بولاية الجزيرة.

من جانبه رحب الوزير بإقامة عمارة الذهب بمدني ودعم الفكرة معلناً إلتزام حكومة الولاية بإزالة كافة العقبات التي تعترض المشروع وتعزيز الجهود لإنجاحه توفير موقع ثابت به كافة الخدمات التأمينية والترويجية.

وكاله سونا