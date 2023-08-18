



كيف استعد حميدتي للحرب عن طريق الحواضن الاجتماعية ؟

مستندات جديدة تتحصل عليها صفحة البعشوم

عن توزيع الرُتب والسيارات والأموال،

افرغ لكم محتواها حماية لمصدرها الذي مازال يعمل داخل الدعم السريع، المستندات عليها تواريخ نهاية السنة الماضية:

كون حميدتي لجنة بقيادة اللواء بريش ومُقدم محمد أحمد بشارة ومقدم “جفنة” متزوج بنت خال حميدتي “آدم عيسى” والد حرس حميدتي الشخصي احمد آدم عيسى بندر.، ومعهم بشر موسى اقيمر متزوج من احدى شقيقات حميدتي:

تم تقسيم رتب الضباط للالتحاق بالدعم السريع وفقاً لخشوم البيوت كالآتي:

تم تسليم النوايبه بقيادة عقيد نافع نعيم أكثر من 50 رتبة، خشم بيت الشطيه حصل على 8 رتب، توزعت على شمال دارفور كولقي و جنوب وغرب وشرق دارفور، اما أولاد فايد خشم بيت مضوي حسين 25 رتبة، أولاد ام سريرة 25 رتبة، اولاد زيد جنوب دارفور نيالا باشراف العمدة علي شرارة 8 رتب، اولاد زيد الجنينة باشراف العميد ادريس حسن 20 رتبة، الماهرية أولاد حامد وهم أسرة حافظ عبدالنبي وزير الثروية الحيوانية 20 رتبة. خشم بيت العريقات 25 رتبة، وشهد توزيع رتب العريقات خلاف بين العقيد سعيد سركول وقيادات العريقات حيث اخبرهم سعيد انه ليس بعريقي بل “زبلي” ويجب تقسيم الرتب بالتساوي، واخذ 12 رتبة بعد شد وجذب مع العقيد محمد سلمان من ضباط العريقات ويعمل بالتفتيش الاداري للدعم السريع,

مثل هذه الرُتب وزعت على عدد كبير آخر في النيجر وتشاد لكن ذكرنا ما لدينا عليه مُستندات. هذه المُستندات كذلك تظهر أن المنسق بين الادارة الاهلية الرزيقات والنوايبة هو علي طاهر، استلم عدد 10 بكاسي صينية وتم توزيعها لاعيان ونوايبة شرق دارفور وهم العمدة ابراهيم شارف، العمدة امين بره، العمدة يوسف ادم يوسف، محمد علي تربو، العمدة ابراهيم علي مسار شقيق شارف عبدالله مسار. تم منح سيارات دفع رباعي لأربعة من عمد النوايبة العمدة آدم غباشي من سرف عمرة، العمدة محمد حامد فوربرنقا، العمدة بخيت جمع الله خورة رملة، العمدة يس كوكاب من منطقة دوماية بنيالا.

أموال نقدية أظهرتها المستندات، 40 مليار بالقديم لعمد واعيان النوايبة ، مبالغ لعلي زكين من قبيلة البني هلبة، محمد عبدالرحمن مدلل معتمد سابق ونائب رئيس المؤتمر الوطني بجنوب دارفور سابقاً، الهادي حامد بيتو وهو من قبيلة الهبانية وزير سابق بجنوب دارفور ، أيضاً دفعت مبالغ لمحمد العاجب اسماعيل نائب رئيس المؤتمر الوطني بجنوب دارفور من قبيلة الزغاوة ام كملتي، وبشرق دارفور: معتمد الفردوس السابق محمد جودة الله ود رزيقي شطي، عبدالحميد اب طاوش، مصطفى أول من قبيلة الهوسا بالضعين، عبدالله جنكاب وحارن اداو وكبر برشو. وقوائم طويلة! شملت اعلاميين ومؤسسات اعلامية كذلك بالخرطوم سوف انشر مستند غداً خاص بمجموعة من الاعلاميين أو المحسوبين على الإعلام.

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