



أي منزل يتم تأجيره بالتفاوض…

لذلك نعرض عليك إيجار بيتك بجنيه في العام!

ده منطق خالد سلك بتاع اي حرب لابد تنتهي بالتفاوض…

في حين انو الحقيقة الخلاف حول السعر ما حول التفاوض كمبدأ والدليل انو انعقدت عدة جولات تفاوض ولم يتم الاتفاق…امشي اشتغل شغلك كسياسي جيب سعر كويس اعلى من الحد الأدنى حق الجيش اما كلامك ده فهو محاولات للالتفاف على اصرار المليشيا على تثبيت وضعها في الوصفة حقت ما بعد الحرب واللي جزء من جرأة المليشيا فيهو جاي من تواطؤ بعض المكونات المدنية!

وعموما اذا كان السعر بقاء الدعم السريع مستقلا حتى ولو ضمن القوات المسلحة شكلا حسب الوصفة المستهبلة التي يتم تسويقها من المتواطئين فالحرب اكثر منطقية!

اصرار قحت على التركيز على ترديد كلمة التفاوض وضرورته والرد حصرا على اكثر خطابات البلبسة تطرفا دون طرح بديل منطقي للحرب سوى كلمة التفاوض حاف كده هو جزء من استراتيجية تصوير انو هم العاقلين يطرحون خيار التفاوض ووقف الحرب مقابل تصور تاني واحد غير عقلاني بتاع بلبوس شرير يحب الدماء والحرب ساي كده ويرفض التفاوض قطعا ولا يرغب في السلام…

لكن الحقيقة فقط انو هم ناس مستعدين (لسبب او لآخر) لتجاوز الحد الادنى المرفوض تجاوزه من قطاع واسع من الشعب السوداني و المطلوب حقيقة لدولة مستقرة في نظري و دفع الشعب السوداني تكلفة القبول بتجاوزه عدة مرات في السنين الماضية وصولا للحرب دي وتكلفتها، فحقيقي مطلوب كم مجزرة و كم حرب تاني عشان تقتنع انو الدعم السريع ده مفروض ما يكون موجود وتحاربه لحدي رضوخه لخطة دمج تضعه تحت سيطرة القوات المسلحة و تنتهي باختفاءه خلال فترة محددة؟!

مش القبول بخطة دمج تجعله احد الاجهزة الامنية الدائمة بشكل مستقل وينسق مع الجيش فقط في هيئة قيادة والاتنين يخضعو للرئيس المدني مباشرة ليتوفر له التمدد تحت غطاء نفس الناس اللي اليوم بتعمل غطاء لتمرده وانتهاكاته واللي اصبحت الثقة فيها مفقودة!

اذا اتفقنا على الحد الأدنى ده بتلقى انو الحرب دي مفروضة عليك لانو المليشيا رفضت الحد الادنى ده خلال التفاوض وقامت بمحاولة انقلاب فاشلة واشعلت بعدها حرب ومستمرة في ابتزاز الدولة للرضوخ للقصة دي عبر احتلال منازل المواطنين وارتكاب الفظائع، ولم يوجد في اي لحظة منذ اندلاع الحرب دي خيار سلمي بيحقق الحد الادنى ده بل وفي رأيي انه لن يوجد اساسا في ظل موقف بعض القوى المدنية الوضح انحيازها للمليشيا…

المهم عموما انتا كسياسي جاد في إيقاف الحرب دي (وما عندك اي اجندة اخرى) المنطقي انك مفروض تسعى لانك تجيب اتفاق بيحقق الحد الأدنى ده ضمن بقية مطالبك…مش تسعى لكسر الحد الأدنى لايقاف الحرب لانو زي ما بقولو ناس السوق لا يمكن القبول بسعر اقل من كده ده رأس مالها والله كدولة!

كتجربة خيالية اتخيل معاي الزمن رجع ل ٢٠١٩ زمن الوثيقة الدستورية الخيار الصحيح وقتها هل القبول بوصفة الشراكة ولا الاصرار على حد ادنى بتاع حكم مدني كامل و حل المليشيا وقتها؟ هل قبول النزول من الحد الادنى حقق ليك سلام وديموقراطية وفرصة عمل تدريجي لإصلاح الدولة ولا فرصة للمجرمين للتمدد واكتساب مزيد من القوة والتحالف مع الفاسدين من السياسيين ووفر الظروف لقيام حرب اكبر من الحرب المتوقعة لو قامت وقتها؟

اخيرا لتثبيت قصة الحد الأدنى دي..انتا يا خالد كشخص ترى أن الاسلاميين هم السبب في الحرب دي وهم من اشعلوها وهم من يديرونها الان لرغبتهم في السلطة ليه ما حصل طرحتا التفاوض مع الاسلاميين ومشاركتهم في السلطة مدام التفاوض دون حدود والهدف فقط الحرب تقيف بأي شكل؟ مش بتبرر القصة دي بإنو لا يمكن ان تقوم دولة ديموقراطية في ظل نظام متطرف مستعد لاستخدام العنف لتحقيق الاهداف السياسية وانو من اشعل الحرب لا يمكن ان يكون جزء من وصفة ما بعدها حسب رأيك؟

طيب ما هو انا كزول بشوف السبب البنيوي للحرب ده وانو اشعلها الدعم السريع برضو بستخدم نفس منطقك ده وبقول لا يمكن ان تقوم دولة في ظل تعدد جيوش ولا يمكن ان يكون من هو مستعد لممارسة كل هذا العنف ضد المواطنين والدولة لتحقيق اطماعه السياسية الشخصية ان يكون جزء من ما بعد الحرب دي وانو القصة دي ما بيحققها الدمج الشكلي المقترح

فالحقيقة ان كان رفض التنازل عن الحدود الدنيا بلبسة فانت بلبوس لكن بتفسير و أجندة مختلفة للحرب دي!

محمد المصباح

