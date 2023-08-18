الشعب السوداني في الداخل والخارج ينتظر ساعة الصفر وإعلان القضاء على المليشيا





كل البشريات التي تتواتر من أرض المعارك على مساحات الخرطوم الممتدة وما حولها تؤكد أن عقيدة الجيش تجاه هذه الحرب هى عقيدة المنتصر الذي سيسحق المليشيا وأزيالها..

والشعب السوداني جميعه في الداخل والخارج ينتظر ساعة الصفر وإعلان القضاء على المليشيا..

ولا ينتظر أبداً حلول السياسين ولا جرجرة ترابيز المفاوضات التي ستحول المعركة من معركة وطن إلى معركة سلطة..

الفرصة امام الفريق البرهان الآن ان يصبح بطل قومي ويقضي على هذه العصابة..

راجي شنو ياسعادتك..!

#ام_وضاح