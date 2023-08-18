عنتر: تمازج الان تبحث عن حقوق دارفور بالانضمام لمتمردي الدعم السريع!!!





تمازج الان تبحث عن حقوق دارفور بالانضمام لمتمردي الدعم السريع!!!

حركة تمازج بقيادة قائدها محمد على قرشي هي جزء من الحركة الشعبية شمال، وهي إحدى الفصائل الموقعة على اتفاق جوبا للسلام. وجاء اسم الحركة «تمازج» لوجودها على الشريط الحدودي مع دولة جنوب السودان ويقصد بها التمازج بين السودان وجنوب السودان. ومن الامور الخافية على الكثيرين ان بعض قيادات حركة تمازج أمثال احمد قجة انضموا الى صفوف قوات الدعم السريع، من بداية تمرد الدعم السريع في 15 ابريل من هذا العام، وتمردهم لم يكن وليدة اليوم.

من الغرائب ان حركة تمازج تبحث عن حقوق دارفور ومنطقة الهامش، بالانضمام للدعم السريع الذي كان متهما منهم بقتل الدارفوريين في السابق، وقد كانت حركة تمازج في السابق هي العدو الأول للدعم السريع !!

فقد اتهمهم قائد الدعم السريع (حميدتي) في السابق انهم السبب الأول في الوقوف وراء الصراعات القبلية التي شهدتها مدينة الجنينة سنة 2022م

وقد القي القبض على عدد من كوادر تمازج وايداعهم السجون بواسطة الدعم السريع!!،

وأدى ذلك الى نشوب اشتباكات بالذخيرة الحية في الخرطوم بين قوات الشرطة مع الدعم السريع ضد قوات تمازج بعدما رفضت الاخيرة إخلاء مجمع سكني اختارته مقراً لها بعد توقيع اتفاقية جوبا للسلام.

ما نريد ان نقوله ان حركة تمازج بانضمامهم الصريح مع متمردي الدعم السريع كشفوا عن نواياهم الحقيقية وهذا الموقف افضل كثيرا من ان تدعي الحياد وتقف ضد الجيش في الخفاء بينما في الظاهر تحيك المؤامرات ضده، وتمايز ووضوح الصفوف مهمة جدا في هذه المرحلة. وتكالب الأعداء هو اشارات بالفرج والنصر وانتهاء هذه النكبة من تاريخ السودان.

د. عنتر حسن