رأي ومقالات

حكاية نهايتها مفاجأة.. سأل والد الدعامي ابنه من اين اتيت بالعربية؟ فرد من غنائم الخرطوم

2023/08/18
2021 بوكس

*من مآسي الجنجويد يروي الراوي: ان جندياً يتبع للمليشيات المتمردة عاد لأهله في غرب السودان ومعه عربة منهوبة…*

*سأله والده من اين اتيت بها؟ فرد الجندي المتمرد من غنائم الخرطوم…*

*والده رجل به خير كتير استلم مفتاح العربية ووجد بداخلها رقم هاتف صاحبها فاتصل والد المتمرد به فرد صاحب العربة قال والد المتمرد بعد السلام : انا والد فلان الفلاني الذي يتبع للدعم السريع وقد عاد إلينا في مدينة ( ….) بعربة موديل كذا باللون كذا واللوحة كذا واستلمتها منو وعربيتك الآن معي في الحفظ والصون…*

*قال له صاحب العربة أفتح المكان الفلاني…!*
*رد والد المتمرد فتحت*
*قال صاحب العربة وجدت ٤ تذاكر سفر؟*
*قال : نعم*

*قال صاحب العربة هذه تذاكر أبنائي الأربعة الذين قتلهم أبنك ثم نهب المنزل والعربة… انا العربية ما عايزها…!!!*

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