



#بابكر_فيصل يقول إن النظام (البائد) عاد للسيطرة على الدولة وعلى الولايات التي ليست فيها حرب!

هناك ٣ ملحوظات على عجل:

أولاً: ما معنى (بائد) ؟ ما دام النظام بائد ومباد وانتهى، كيف عاد بهذه القوة والتوسع؟ هذا إما يعني أنه غير بائد وأنكم تكذبون، أو أنكم تهذون بلا معنى (خارم بارم).

ثانياً: ما دام النظام السابق يسيطر على الدولة وعلى البلاد ما عدا مناطق الحرب فهذا يعني أنه أغلبية. إذن لماذا لا تمتثلوا لرأي الأغلبية؟ هل هناك احتجاجات شعبية على وجودهم في تلك الولايات أم ترحيب؟ ما دام الشعب يرحب بهم ولا يحتج عليهم، من أنتم لتقرروا له أن الأغلبية لا تصلح؟

ثالثاً: مادام النظام السابق يسيطر على كل الولايات التي تنعم بالسلم ، ما هو الحل في نظركم؟ هل هو نقل الحرب إلى أغلبية مناطق السودان حتى تتحقق السيطرة للأقلية؟

لا بد أن الإسلاميين الآن أسعد الناس بهذا التصريح وهم الذين لم يحصلوا على مثل هذا الإعتراف والثناء والتقدير من نشطاء المتمردين والطابور الخامس وقوى الحرية والتغيير المبادة حتى الآن.

محمد عثمان ابراهيم