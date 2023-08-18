شاهد بالفيديو: الشيف أبو عبدالله يطبخ لحم حصان، وتعليق “أي شي يركض تأكلونه”





تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشيف أبو عبدالله وصديقه وهما يقومان بطهي لحم الحصان، في ساحة منزلهم.

وظهرا خلال المقطع وكانا متحمسين للطهي، حيث كان أمامها موقد به زيت، إلى جانب صينية وضع عليها لحم الحصان.

وعلى الفور قام أحدهما بوضع اللحم على الموقد، وبدأ عملية الطهي، وأثناء ذلك كان يقوم ببعض الحركات الاستعراضية ليشعل الأجواء.

وأثار المقطع تفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحدهم قائلًا: “أحسها لذيذة وطرية”، فيما أشار آخر في تعليقه مازحًا: “حبيبي مو أي شي يركض تأكلونه”. “صحيفة المرصد”