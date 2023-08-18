شاهد بالفيديو.. الكوميديان حسن تسريحة يحكي قصته مع الحرب منذ بدايتها لحظة إطلاق أول رصاصة بالقرب من منزله القريب من القيادة حتى وصوله للشمالية وعمله في بيع “الباسطة”؟





حكى الكوميديان السوداني وراق عمر عثمان, الشهير على السوشيال ميديا باسم حسن تسريحة تفاصيل معاناته مع الحرب التي اشتعلت في الخرطوم منتصف أبريل الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ووفقاً لمقطع فيديو قام بنشره تسريحة ورصده محرر موقع النيلين فقد كشف الكوميديان عن معاناتهم مع الحرب التي بدأت بصورة مفاجئة.

وتوقع حسن تسريحة حسبما ذكر انتهاء الحرب في ساعات أو أيام قليلة, لكنها استمرت لشهور وسط خوف الأسر ورعب الأطفال الصغار.

https://fb.watch/mv8oDANo4s/

وكشف تسريحة بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين عن معاناتهم في التحرك من مكان إلى آخر بداية من مكان سكنه بحي بري بالخرطوم الذي يقع بالقرب من القيادة العامة للجيش ثم إلى الحاج يوسف بمدينة بحري.

وعن عمله في بيع “الباسطة” ذكر الكوميديان أنه توجه للولاية الشمالية وقرر فتح مشروع بسيط يسترزق منه, وبعد تفكير عميق خطرت في باله فكرة بيع “الباسطة”, وأكد أنه سعيد في عمله الجديد بغض النظر عن مستوى العمل.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين