ما هي مشكلة أغلب الشعب السوداني مع مليشيا الدعم السريع؟





للمرة الألف، يجب أن يفهم حلفاء الدعامة وأبواق الدعامة ومن لف لفهم أن مشكلة أغلب الشعب السوداني مع مليشيا الدعم السريع ليست مشكلة سياسية ولا هي متعلقة بمبدأ الجيش الواحد أو الصراع حول السلطة ولا هي بسبب تعبئة سياسية ضدهم.

ببساطة مشكلة كل هؤلاء الناس مع الدعم السريع هي ما عايشوه ورأوه من جرائم وانتهاكات؛ من سرقة ونهب وتدمير وفوضى وقتل وانتهاك للأعراض ومن إذلال للمواطنين واسترخاص لأرواحهم؛

فالدعامي يمكن أن يقتل لأتفه سبب وأحياناً بدون سبب ولو حتى سبب تافه؛ قتل لمجرد القتل. كل هذا عايشه الناس لم يُحكى لهم، شاهدوه في انفسهم وأموالهم وأعراضهم وفي أهلهم وأصدقاءهم ومعارفهم.

هذا ليس خلافاً سياسياً، و ليس صراعاً على السلطة، بل هو صراع من أجل الحياة. مليشيا الدعم السريع خطر وجودي يهدد حياة الناس، ولذلك لن يتسامحوا معه مطلقاً. لا يُمكن ذلك من حيث المبدأ.

حليم عباس

