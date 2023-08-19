برشم عاد من الخرطوم بعربات مسروقة واموال منهوبة من مواطنين مساكين والجبوري سكت عن الأمر





الفولة بتتملي ❌️

الفولة خربت ✅️

الفاضل الجبوري الليلة بتكلم عن خراب الفولة وعايز يبرئ الدعم السريع .. قال الدعم السريع ماليه دخل بالحصل..

الفاضل الجبوري لمن جابو ليه صورة مع المتمرد برشم وبناول فيه البندقية في التاتشر قال برشم دا ود أخوي ونحن شغالين حقن للدماء .. وبرشم دا زاته لمن رجع من الخرطوم رجعوا بعربات مسروقة واموال منهوبة من مواطنين مساكين والجبوري سكت عن الأمر وبرشم واحد من اسباب خراب الخرطوم ..

الخراب دا حيصل لأي زول في لب بيته طول ماهو متماهي مع الدعم السريع واي مدينة دخلتها منهوبات واهلها زغردوا وضبحوا الضبايج للنهابين ترجي امر الله ،، وهو ليس ببعيد.

Alnour Sabah