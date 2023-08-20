



الذين يقولون أن الجيش منكسر و مهزوم ، هم في الحقيقة يقدمون تبريرا للجيش كي يستعين بمن شاء ، لأنه لا يملك الوقت لوضع الشروط أو عمل مقابلات القبول بالوظيفة.

“جيش عقار” سكران ، لكن لا بد من الإستعانة به ، و كتائب الكيزان ترقص على أهازيج ساحات الفداء و يجدون رائحة صيف العبور دون معركة الخرطوم ، لكن إنثى قحت المدللة – مع عدائها العلني للجيش – تستمر لتضع شروطا للجيش ، بمن يستعين و من يجب أن يقصي.

الأنثي اللعينة ، إنتبهت لآثار ما بعد الحرب ، لعسكرة الحياة و تغير مزاج الشعب و تدرب الشباب الذي كان مستعدا لحمل كفنه في مظاهرة فوجد سببا أفضل للموت لأجله.

الحرب كشفت عن الشعب الغطاء فبصره اليوم حديد .

عمار عباس