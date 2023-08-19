



إجتماع تأمري جديد لقحت يفشل كان وقت إنعاقده يوم 25 الجاري من هذا الشهر إلا أن هناك إنقسامات وإنشقاقات حادة ضربت مركزية الحرية والتغيير بسبب مسمي الإجتماع الجديد

بوجود ممثلين للدعم السريع في المؤتمر وما بين تخوفهم من رفض الشعب السوداني لرفضهم جميعًا بمناسبة إحتوائهم للدعم السريع المتمرد ..

علي نحو ذلك غادر مغاضبًا قائد ركب المجلس المركزي ياسر عرمان أديس أبابا متوجهًا إلي نيروبي ..

المعركة الكلامية الآن تحتدم بين سلك وعرمان وربما تزيد رقعة الصراع للرافضين من القوى لوجود ممثلين للدعم السريع المتمرد في إجتماعاتهم ..

يبدو أن رجل عرمان الحارة بدأت في تفكيك المجلس المركزي لقحت مثل ما فكك عرمان من قبل الدعم السريع طوبة طوبة …

عائشة الماجدي