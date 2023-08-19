الشواني: (بي جاز المصافي)





إن حالة نكران الضعف الذي أصاب مؤسسات الدولة الوطنية بما فيها الجيش حالة غير سليمة، فالبلد ومؤسساتها وأحزابها الوطنية بل وطبقتها الوسطى والثقافة السائدة فيها،

كل ذلك في حالة ضعف بسبب عوامل التفكك والتحلل وبسبب فاعلية محور عداء الدولة الوطنية والعمالة والتدخل الخارجي وأسباب اقتصادية أكثر تأثيرا تنخر في مجتمعنا كالسوس.

نعم لدي قناعة تامة بأن بلادنا نجت من الفناء ومن أن تُقبر في الأرض، وأن مخطط الأعداء فشل تماما وهم في طريقهم للهزيمة؛

ولكن أن ننكر ضعفنا ونتخيل قوة لنا غير موجودة فذلك أمر خاطئ، نحن نخوض المعركة بالطريقة الوحيدة الممكنة،

ومن ينكر هذا الواقع فهو أسير لنكران عاطفي انفعالي للواقع. ما يحدث لا خيار غيره وما كان ليس منه بد، وبإذن الله وبهذه الطريقة بالذات سيكون هناك خير كثير للبلاد.

هشام عثمان الشواني