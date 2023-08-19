سيصنف الدعم السريع كمؤسسة مارقة مجرمة، دوليا !!
سيصنف الدعم السريع كمؤسسة مارقة مجرمة ، دوليا !!
قبل شهرين تقريبا قلت الكلام ده ، وقلت ان هنالك أصوات خجولة في الغرب بدأت تسأل عن انتهاكات الدعم السريع ، وأن القوى السياسية للغرب لا تريد الذهاب في مسار إدانة الدعم السريع لأنها استخدمته في آخر عشر سنوات كجهة رئيسية في إيقاف هجرة الأفارقة إلى أوروبا، و لان ذلك سيفتح الباب واسعا على مصراعيه للسؤال عن كيف استطاعت قوات الدعم السريع إيقاف ومكافحة وتقليل الهجرة!!؟
هل استخدمت نفس اساليبها التي استخدمتها الان في حربها في السودان ؟
هل تم ايقاف الهجرة بنفس الأساليب( القتل، الاغتصاب، السرقة والاستعباد ) ؟
وقلت تحديدا ان هذه الأصوات سترتفع بالتدريج ، وأن الحكومات والجهات السياسية في الاخر ستكون مجبرة على ان تسير معها في مسارها ؛
الان …
أصبحت الأصوات ارتفعت تدريجيا ، حتى أصبح همسها صراخا .
اتوقع ان يحدث الاتي :
– ستوجه مذكرة اتهام لقوات الدعم السريع من المحكمة الجنائية الدولية ، ولبعض قادتها وبعض قادة الجيش ، والذي سيكون مفاجأة ستوجه اتهامات إلى بعض القادة المدنيين ( قحاتة )
– سيدان الدعم السريع كمؤسسة وسيدان قادته ، لن يدان قادة الجيش او المدنيين ، لكنهم سيدانون ضمنيا وتحرق كروتهم و وينتهي مستقبلهم
– سيفتح النقاش حول موضوع الهجرة وسيطال هذا الملف شخصيات أوروبية نافذة ومؤسسات كذلك.
– سيفتح ملف حرب اليمن كذلك .
– أكثر دولة ستتضرر من هذا الملف هي الإمارات لان لها علاقات ممتدة مع الدعم السريع في كل الملفات المفتوحة ( حرب اليمن ، إيقاف الهجرة في اثيوبيا ، ليبيا و غرب أفريقيا، حرب السودان )
الملف حا يطرشق قريبا ، وينفجر في وجه كل الممسكين به
وبذكركم
وليد محمد المبارك
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