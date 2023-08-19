



سيصنف الدعم السريع كمؤسسة مارقة مجرمة ، دوليا !!

قبل شهرين تقريبا قلت الكلام ده ، وقلت ان هنالك أصوات خجولة في الغرب بدأت تسأل عن انتهاكات الدعم السريع ، وأن القوى السياسية للغرب لا تريد الذهاب في مسار إدانة الدعم السريع لأنها استخدمته في آخر عشر سنوات كجهة رئيسية في إيقاف هجرة الأفارقة إلى أوروبا، و لان ذلك سيفتح الباب واسعا على مصراعيه للسؤال عن كيف استطاعت قوات الدعم السريع إيقاف ومكافحة وتقليل الهجرة!!؟



هل استخدمت نفس اساليبها التي استخدمتها الان في حربها في السودان ؟

هل تم ايقاف الهجرة بنفس الأساليب( القتل، الاغتصاب، السرقة والاستعباد ) ؟

وقلت تحديدا ان هذه الأصوات سترتفع بالتدريج ، وأن الحكومات والجهات السياسية في الاخر ستكون مجبرة على ان تسير معها في مسارها ؛

الان …

أصبحت الأصوات ارتفعت تدريجيا ، حتى أصبح همسها صراخا .

اتوقع ان يحدث الاتي :

– ستوجه مذكرة اتهام لقوات الدعم السريع من المحكمة الجنائية الدولية ، ولبعض قادتها وبعض قادة الجيش ، والذي سيكون مفاجأة ستوجه اتهامات إلى بعض القادة المدنيين ( قحاتة )

– سيدان الدعم السريع كمؤسسة وسيدان قادته ، لن يدان قادة الجيش او المدنيين ، لكنهم سيدانون ضمنيا وتحرق كروتهم و وينتهي مستقبلهم

– سيفتح النقاش حول موضوع الهجرة وسيطال هذا الملف شخصيات أوروبية نافذة ومؤسسات كذلك.

– سيفتح ملف حرب اليمن كذلك .

– أكثر دولة ستتضرر من هذا الملف هي الإمارات لان لها علاقات ممتدة مع الدعم السريع في كل الملفات المفتوحة ( حرب اليمن ، إيقاف الهجرة في اثيوبيا ، ليبيا و غرب أفريقيا، حرب السودان )

الملف حا يطرشق قريبا ، وينفجر في وجه كل الممسكين به

وبذكركم

وليد محمد المبارك

