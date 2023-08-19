رأي ومقالات

سيصنف الدعم السريع كمؤسسة مارقة مجرمة، دوليا !!

2023/08/19
حميدتي مطلوب

سيصنف الدعم السريع كمؤسسة مارقة مجرمة ، دوليا !!
قبل شهرين تقريبا قلت الكلام ده ، وقلت ان هنالك أصوات خجولة في الغرب بدأت تسأل عن انتهاكات الدعم السريع ، وأن القوى السياسية للغرب لا تريد الذهاب في مسار إدانة الدعم السريع لأنها استخدمته في آخر عشر سنوات كجهة رئيسية في إيقاف هجرة الأفارقة إلى أوروبا، و لان ذلك سيفتح الباب واسعا على مصراعيه للسؤال عن كيف استطاعت قوات الدعم السريع إيقاف ومكافحة وتقليل الهجرة!!؟

هل استخدمت نفس اساليبها التي استخدمتها الان في حربها في السودان ؟
هل تم ايقاف الهجرة بنفس الأساليب( القتل، الاغتصاب، السرقة والاستعباد ) ؟

وقلت تحديدا ان هذه الأصوات سترتفع بالتدريج ، وأن الحكومات والجهات السياسية في الاخر ستكون مجبرة على ان تسير معها في مسارها ؛
الان …
أصبحت الأصوات ارتفعت تدريجيا ، حتى أصبح همسها صراخا .
اتوقع ان يحدث الاتي :
– ستوجه مذكرة اتهام لقوات الدعم السريع من المحكمة الجنائية الدولية ، ولبعض قادتها وبعض قادة الجيش ، والذي سيكون مفاجأة ستوجه اتهامات إلى بعض القادة المدنيين ( قحاتة )

– سيدان الدعم السريع كمؤسسة وسيدان قادته ، لن يدان قادة الجيش او المدنيين ، لكنهم سيدانون ضمنيا وتحرق كروتهم و وينتهي مستقبلهم

– سيفتح النقاش حول موضوع الهجرة وسيطال هذا الملف شخصيات أوروبية نافذة ومؤسسات كذلك.

– سيفتح ملف حرب اليمن كذلك .
– أكثر دولة ستتضرر من هذا الملف هي الإمارات لان لها علاقات ممتدة مع الدعم السريع في كل الملفات المفتوحة ( حرب اليمن ، إيقاف الهجرة في اثيوبيا ، ليبيا و غرب أفريقيا، حرب السودان )
الملف حا يطرشق قريبا ، وينفجر في وجه كل الممسكين به
وبذكركم

وليد محمد المبارك

وليد محمد
وليد محمد المبارك

مواضيع مهمة

علاج الحمى في الطب النبوي           مشكلة مص الإصبع          التفاح الأخضر .. فوائد

الضغط في العمل              كيف نتناول الكزبرة؟                ميكب خدود البشرة الداكنة

2023/08/19