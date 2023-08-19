احظره فوراً.. “رسالة صديق ملغومة” تهدد مستخدمي واتساب





وجد مستخدمو تطبيق واتساب أنفسهم في حالة تأهب، بعد أن تم تحذيرهم من عملية احتيال جديدة تتيح للقراصنة السيطرة على حساباتهم بالكامل.

وقد ساعدت التيك توكر cybersecmama في فضح عملية الاحتيال تلك وحثت الآخرين على عدم الوقوع في الخدعة سهلة التنكر، وفق صحيفة “The Sun” البريطانية.

ماذا يحدث؟

في التفاصيل سيبدأ “صديق” محادثة معك من خلال تطبيق المراسلة.

لكن في الواقع أنت تتحدث إلى الشخص الذي تمكن من اختراق حساب صديقك – والآن يريد اختراق حسابك أيضاً.

إذ يستخدم واتساب رمز التحقق من كلمة المرور لمرة واحدة للتحقق من هوية المستخدمين المرتبطة برقم هاتف مالك الحساب.

غير أن القراصنة استغلوا هذه الميزة لسرقة حسابات الناس.

رمز واتساب

في السياق أوضحت التيك توكر في فيديو أنك ستحصل على رسالة رسمية من التطبيق مع رمز واتساب الخاص بك.

بعد ذلك، سيطلب منك شخص “من المفترض أن يكون صديقاً” هذا الرمز، قائلاً إنه أرسله إلى رقمك بالخطأ.

ما يعني أنه تم اختراق واتساب صديقك.

وإذا حصل الهاكر على الرمز، فيمكنه الوصول إلى حسابك.

تجدر الإشارة إلى أن النص نفسه يقول: “لا تشارك هذا الرمز مع الآخرين”.

كيف تتصرف؟

وقد يكون من السهل أن “تنخدع بشعور زائف بالأمان” عند الدردشة مع صديق.

إلا أنه لا يوجد سبب حقيقي يدفع أي شخص أو صديق أو فرد من العائلة إلى إرسال رمز التحقق الخاص به إلى رقم هاتفك. وشددت التيك توكر: “لا تعطيه لهم. فإذا قمت بذلك، يمكنهم اختراق حسابك بالكامل!”.

أما ما عليك فعله فهو حظر الحساب الذي طلب منك الرمز، ومحاولة الوصول إلى الصديق عبر شكل آخر من أشكال الاتصال لإخباره بأن حسابه قد تعرض للاختراق.

العربية نت