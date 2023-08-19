توقع إرتفاع طفيف في درجات الحرارة العظمى والصغرى





توقعت هيئة الارصاد الجوية في نشرتها اليوم السبت ان. كما تنبأت بهطول امطار خفيفة الى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات نهر النيل، كسلا، الجزيرة، النيل الأبيض، النيل الازرق،القضارف، سنار، كردفان الكبرى ودارفور الكبرى. وسجلت أعلى درجة حرارة بالبلاد ليوم امس (44) درجة في بورتسودان وأدناها(21،5) في كسلا. أعلى درجة حرارة متوقعة خلال اليوم (44) درجة، في ابو حمد ودنقلا، وادناها(20) درجة في مدينة زالنجي.

وكاله سونا