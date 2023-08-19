شاهد بالفيديو.. وكيل عريف بالقوات المسلحة يلقن أفراد من الدعم السريع درساً في العسكرية والثبات والشجاعة ويرفض كشف خطط الجيش لحظة استجوابه وهو أسير





حصد مقطع فيديو رائج على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة آلاف الاعجابات وذلك بعد ساعات من ظهوره وتداوله على الصفحات والمواقع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول وكيل عريف بالقوات المسلحة وهو يتحدث لحظة استجوابه من قبل أفراد بالدعم السريع بعد أن وقع أسير عندهم ضمن عملية مباغتة قامت بها كتيبة من الجيش.

وظهر المقاتل وهو ثابت غير مرعوب لحظة استجوابه كما رفض الكشف عن مخططات الجيش بقوله أنه لا يعرف أي شيء عن التخطيط والأماكن التي يمكن اقتحام المهندسين من خلالها.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات المتابعين فقد أشاد الجمهور بثبات الجندي وكتب أحدهم (يشهد اللهخ لقنهم درساً في العسكرية والشجاعة والثبات).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين