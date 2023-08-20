معركة نيالا





خسائر كبيرة للدعم السريع وانتكاسة كسرت ظهر المليشيا .. صمود أسطوري للجيش ومطاردة للمتمردين حتي اطراف المدينة ، رجال الفرقة 16 كانوا في الموعد ضباطا وجنودا..

المشهد الان حتي بعد خمسة أشهر من الحرب

فان الدعم السريع مهزوم في نيالا وزالنجي واليوم في الفولة ولم يفكر حتي في الاقتراب من الفاشر ..

الدعم السريع فشل في دارفور حيث الحدود مفتوحة والمخزون البشري متوفر وفشل في الابيض التي كان يتمني استباحتها ونهبها، وكذلك فشل في الخرطوم، وكل إنجازات الدعم السريع هي ادخال جنوده في محرقة ومغامرة خاسرة ..

التحية للقوات المسلحة صمام أمان السودان والرحمة والقبول للشهداء الكرام وعاجل الشفاء للجرحي.

Alnour Sabah