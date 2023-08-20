ابني وبنتي ارتكبا الحرام.. مدير تحرير القاهرة 24 يكشف تفاصيل محاكمة هبة السيد بتهمة الاتجار بالبشر





كشف الكاتب الصحفي فتحي سليمان، مدير تحرير القاهرة 24، ومحرر شؤون وزارة الداخلية، في بث مباشر عبرموقع القاهرة 24، عن تفاصيل جديدة في أولى جلسات محاكمة البلوجر هبة السيد المعروفة إعلاميا بـ أم زياد أمام الدائرة الأولي جنايات الإرهاب والاتجار في البشر مجمع محاكم وادي النطرون بتهمة الاتجار بالبشر.

وقال سليمان: إن الدائرة الأولى جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر بمجمع محاكم وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة والمستشار محمد مرعي، وأمانة سر أشرف حسن؛ قضت بتأجيل أولى جلسات محاكمة البلوجر هبة السيد المعروفة باسم أم زياد، بتهمة الاتجار بالبشر لجلسة الثالث من شهر أكتوبر، للاطلاع والاستعداد للمرافعة كطلب دفاع المتهمة الأولى ولندب المحامي صاحب الدور عن المتهم الثاني.

وأردف سليمان أن هيئة المحكمة قضت برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة والمستشار محمد مرعي، وأمانة سر أشرف حسن، بضبط وإحضار المتهم الثالث الهارب، ومثوله أمام المحكمة مع باقي المتهمين.

وكانت النيابة العامة قد أحالت هبه السيد إبراهيم والمتهم محمد حمدي الذي يبلغ من العمر 18 سنة ثالثة ثانوي، والمتهم حسن سمير الهارب زوج البلوجر هبة السيد، وذلك بسبب في الفتره من 2018 حتي 29 إبريل الماضي دائرة قسم شرطة الخصوص، ارتكبت البلوجر هبه السيد في الاتجار بالبشر والمجني عليهم هما، زياد وحبيبة أبنائها في نشر مقاطع علي حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بغرض الحصول علي أرباح نظير تلك المشاهدات. واستكمل سليمان:أن المتهم الثاني هتك عرض شقيقته الصبية حبيبة، والتي لم يبلغ عمرها 18 سنة، بأن جاءها أكثر من مرة، ولمس موضع عفتها، وذلك بهتك عرضها، وبحسب التحقيقات فقد اعتدى المتهمان، علي المبادئ الأسرية في المجتمع المصري.