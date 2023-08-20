توقعات بهطول أمطار وارتفاع درجات الحرارة بالسودان





توقعت هيئة الارصاد الجوية ” الاحد” ان ترتفع درجات الحرارة العظمى ارتفاعا طفيفا في اغلب انحاء البلاد، بينما تنخفض درجات الحرارة الصغرى انخفاضا طفيفا.

و تنبأت بهطول امطار خفيفة الى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات: جنوب البحر الاحمر، الخرطوم، النيل الأبيض، غرب كردفان وشمال ووسط وشرق وجنوب دارفور .

من المتوقع هطول امطار متوسطة الى غزيرة في اجزاء متفرقة من ولايات كسلا، الجزيرة، القضارف، سنار، النيل الازرق، شمال وجنوب كردفان، وغرب دارفور.

وسجلت أعلى درجة حرارة بالبلاد ليوم امس “45” درجة في ابو حمد وادناها “20،5” في حلفا الجديدة.

أعلى درجة حرارة متوقعة خلال اليوم “45” درجة، في ابو حمد، كريمة، ودنقلا، وادناها “20” درجة في مدينة رشاد.

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