“لحظة فخر”.. الهند تنافس روسيا للهبوط على “الجانب المجهول” من القمر





تنافس الهند روسيا لتصبح أول دولة تهبط بمركبة على القطب الجنوبي غير المكتشف للقمر، في إنجاز من شأنه أن يعزز مكانتها كقوة فضائية رئيسية، وسط اهتمام عالمي متجدد باستكشاف الفضاء الخارجي، وفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال“.

وأطلقت الهند مركبة فضائية بدون طيار، شهر يوليو الماضي، في ثاني محاولاتها للهبوط على سطح القمر، ومن المقرر أن تحاول المركبة الهبوط، الأربعاء المقبل، بحسب منظمة أبحاث الفضاء الهندية.

“لحظة فخر”

واعتبرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن نجاح المحاولة الهندية للهبوط بالقطب الجنوبي للقمر سيكون “لحظة فخر وطني شديد” بالنسبة للبلاد..

وكتب رئيس الوزراء الهندي على منصة “إكس” (تويتر سابقا) أن “المركبة تكتب فصلا جديدا في ملحمة الفضاء الهندية.. إنها ترتفع عاليا، وترتقي بأحلام وطموحات كل هندي”.

وأشارت الصحيفة إلى أن نجاح مهمة الهند في الوصول إلى سطح القمر من شأنه أن يرتقي بها إلى نادي النخب في مجال الفضاء، موضحة أن الصين كانت الدولة الثالثة التي تهبط هناك، بعد الولايات المتحدة وروسيا، في عام 2019.

في هذا الجانب، قال فيشيش راجارام، شريك إداري في شركة “Speciale Invest” التي تملك استثمارات في شركات الفضاء الهندية الناشئة، إن البعثة ستعرض “القدرات التقنية القوية للهند في ساحة الفضاء على المستوى الدولي”، مضيفا “بغض النظر عن نتائجها، ستعزز وجود الهند على الخريطة العالمية”.

وفي العام 2014، أصبحت الهند أول دولة آسيوية تضع قمرا اصطناعيا في مدار حول المريخ وأطلقت بعد ثلاث سنوات على ذلك 104 أقمار أخرى ضمن مهمة واحدة. وبحلول العام المقبل، تنوي إرسال مهمة مأهولة تمتد ثلاثة أيام إلى مدار حول الأرض. وتجهد الهند أيضا لزيادة حصتها البالغة راهنا 2 بالمئة من سوق تجارة الفضاء في العالم، بفضل أسعار أقل من أسعار منافسيها.

وأوضحت الصحيفة أن تمويل أنشطة الفضاء في الهند، يتم من خلال ميزانية تمثل جزءا صغيرًا مما يمكن للولايات المتحدة أو الصين الاعتماد عليه، ففي أحدث ميزانيتها، خصصت الدولة الآسيوية 1.5 مليار دولار لإدارة الفضاء، فيما تبلغ ميزانية وكالة “ناسا” مثلا حوالي 25 مليار دولار.

من جانبها، تحاول روسيا أيضا الهبوط أولا في هذه المنطقة التي لم تستكشف من قبل، ويعتقد أنها تحتوي على جليد مائي.

وأطلقت موسكو مركبة الهبوط “Luna-25″، في 11 أغسطس، وهي أول مهمة لها إلى القمر منذ ما يقرب من 50 عاما، وتتطلع إلى الهبوط يوم الاثنين، 21 أغسطس، في نفس المنطقة الصعبة.

وقالت وكالة الفضاء الروسي “روسكوزموس”، السبت، إن مركبة الفضاء لونا 25 أبلغت عن “حالة طارئة على متنها”.

ووقع حادث عندما كانت المركبة الفضائية تحاول دخول مدار ما قبل الهبوط، وفقا لما نقلته شبكة “سي إن إن” عن وكالة روسكوزموس.

وقالت روسكوزموس:”خلال العملية، حدثت حالة طارئة على متن المحطة الأوتوماتيكية، والتي لم تسمح بإجراء المناورة بالمعايير المحددة”.

وأشارت وكالة الفضاء الروسية، أن “فريق الإدارة يقوم حاليا بتحليل الوضع”.

وبحسب وكالة تاس فأن مركبة الفضاء الروسية لونا-25 تحطمت على سطح القمر، الأحدز

وتعد مهمة “لونا ـ 25″، أول محاولة للبلاد لهبوط مركبة فضائية على سطح القمر منذ الحقبة السوفيتية، حيث يعود تاريخ آخر هبوط روسي على سطح القمر إلى العملية “لونا 24″، في 18 أغسطس 1976.

وكانت وكالة الفضاء الروسية، قد أعلنت أن المركبة التي كانت ستبقى على سطح القمر مدة عام، ستكون مهمتها “أخذ (عينات) وتحليل التربة”، وكذلك “إجراء أبحاث علمية طويلة المدى”.

“قناة الحرة”