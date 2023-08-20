شاهد بالفيديو.. الجيش السوداني يصدر قرارات حاسمة (السجن ثلاث سنوات لكل من يسىء للقوات المسلحة على مواقع التواصل ومثلها لمن يدعم الدعم السريع)





كشف أحد أفراد القوات المسلحة السودانية لدى مخاطبته بعض الشباب المستفرين عن قرارات حاسمة اتخذتها قيادات الجيش وسيتم الإعلان عن لاحقاً.

وبحسب فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي ورصده محرر موقع النيلين فقد أكد الرجل في حديثه أن القرارات الحاسمة تتمثل في معاقبة كل من يسىء للجيش السوداني على مواقع التواصل الاجتماعي بالسجن ثلاث سنوات.

وأضاف في حديثه الذي قابله الحاضرون بترحيب كبير أن كل من يدعم الجنجويد قوات الدعم السريع سيواجه نفس العقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات.

وأكد فرد القوات المسلحة بحسب ما نقل محرر موقع النيلين أن القرارات تمت صياغتها وطباعتها وسيتم الإعلان عنها في وقت قريب, مطالباً كل من تصله رسالة تسىء للجيش وتدعم الدعم السريع بالتبليغ عن صاحبها فوراً.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين