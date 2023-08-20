المستشفيات الخاصة بالجزيرة تجري 35 عملية جراحية لمصابي الجيش مجاناً





إمتدح الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف لدى زيارته صباح اليوم المستشفى السوداني البريطاني بمدني دور القطاع الخاص فى تقديم الخدمات العلاجية في الظروف الإستثنائية التي تمر بها الولاية وإستقبال أعداد كبيرة من المرضى وجرحى العمليات الحربية.

وقطع الوالي بأن القطاع الخاص أصبح جزءً من المنظومة العلاجية بالولاية وعبر عن فخره وإعزازه بمبادرة الإستشاريين بالتعاون مع المستشفيات الخاصة في علاج جرحى القوات المسلحة مجاناً ..

من جانبه أعلن الدكتور عبد الحفيظ عبد الله مدير المستشفى السوداني البريطاني أن مبادرة المستشفيات الخاصة نفذت 35 عملية جراحية لجرحى القوات المسلحة والمصابين مجاناً وأكد أن المبادرة تضم 79 إستشاريا في جميع التخصصات الطبية ..

وكاله سونا