



وانت تجوب الخرطوم بشرقها وجنوبها وغربها لا ترى غير جنود الدعم السريع يجوبون طرقات المدينة بالمواتر والسيارات المدنية والعسكرية وعينك لا ترى غير الدمار والخراب وعربات الناس التي تم نهبها وحرقها إذا تعطلت أو سرقة مكيناتها واجزائها والبيوت التي تركها أصحابها والمحال التجارية التي نهبت وأحرقت

ثم إن قلت لا للحرب أو دعوت لحوار يوقف هذه الحرب التي يتحمل وزرها الأبرياء من عامة الناس خرج إليك أصحاب الرؤوس الفارغة والحلاقيم الكبيرة مخونين لك ومسبطين لرأيك وهم لا يعلمون أن حال الخرطوم في وادي وأحلامهم في واد آخر !!

دعوتنا لوقف الحرب ستعرفون قيمتها يوماً بعد يوم وستدركون لماذا كنا ننادي بوقف الحرب !!

انور الباهي