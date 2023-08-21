الشهيد اللواء ياسر ..سجل اسمه في سجلات عظماء وابطال السودان ووثق للتاريخ





بسم الله الرحمن الرحيم

*رجال الجيش فرسان الوطن من يحفر قبره بيديه لن يهزم شهدائنا في الجنة وقتلاهم في النار *

(وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ۝ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ) رحم الله الشهيدسعادة اللواء ركن ياسر بخيت .قائد الفرقة ستة عشر مشاة نيالا فقد قدم نموذجاً للقائد الميداني الحقيقي ومثل جسارة وقوة الجيش السوداني ومثل هذا الفارس حفر طريقاً لاخوانه ليسيروا على دربه فقد فاق الجميع في كل شي ولانزكيه علي الله ونحسبه من الصالحين ..وانه قد راي مقامه في الجنة قبل ان يحفر قبره بيديه وقد عمل اعمال الصالحين ..فقد سجل اسمه في سجلات عظماء وابطال السودان ووثق للتاريخ من بعده وترك لمنسوبي الجيش والشعب السوداني تركة من الفراسة والرجولة وهي زاد وثمن لتحرير الوطن من دنس التمرد الذي يدعمه ضعاف النفوس من خايني الوطن ..لم يبيع وطنه اويخزل قيادته وكان مثالاً للانضباط والقائد الحقيقي عالم من علماء العسكرية يعرف كيف تكون الحرب ..حفر قبره بيديه ليرسل رسالة الي المتربصين الذين يخططون الخطط لاغتياله انه لايخشى الموت وان طريقه واحد قدد حدده وقد كان ارتفاع روحه اليوم شهيداً مغدوراً وهو يودي عمله حسب المطلوب وكان حيث طلب منه شي نفذه بلا استثناء..التعازي الي القائد العام للقوات المسلحة ولكل منسوبي الجيش السوداني والي اسرته الصغيرة والكبيرة الممتدة في السودان ولكل الشعب السوداني ..وانا لفراقك لمحزونون

محمد المسلمي الكباشي رئيس الهيئة القومية لدعم القوات المسلحة