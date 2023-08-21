تحطم المركبة الفضائية الروسية لونا -25 على سطح القمر





تحطمت المركبة الفضائية الروسية غير المأهولة لونا -25 بعد اصطدامها على القمر إثر خروجها عن نطاق السيطرة، كما يقول المسؤولون.

وكانت هذه أول مهمة لروسيا إلى سطح القمر منذ ما يقرب من 50 عاما.

وكان من المقرر أن تكون المركبة هي الأولى على الإطلاق التي تهبط على القطب الجنوبي للقمر، لكنها فشلت بعد مواجهة مشاكل أثناء انتقالها إلى مدارها قبل الهبوط.

وكان من المقرر أن تستكشف المركبة جزءا من القمر يعتقد العلماء أنه يمكن أن يحتوي على مياه متجمدة وعناصر ثمينة.