أحدث ظهور لـ شيكابالا برفقة زوجته وعائلته في أحد الأماكن العامة





شارك محمود عبد الرازق شيكابالا، كابتن نادي الزمالك، جمهوره ومتابعيه، صورة جديدة من عطلته الصيفية، وذلك عبرحسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهر شيكابالا برفقة عائلته في أحد الأماكن العامة مما نال إعجاب متابعيه. وتجاهل شيكابالا، قائد الزمالك، خبر استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك أمس، وظهر رفقة زوجته وعدد من أصدقائه أثناء قضاء عطلته الصيفية.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، أعلن استقالته بالكامل، مساء أمس السبت، وذلك بعد الأزمة المالية التي ضربت النادي مؤخرًا، وسبقها عزل المستشار مرتضى منصور من منصب رئيس النادي.

المصدر: صدى البلد